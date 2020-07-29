Чтобы компании не боялись работать с самозанятыми и заключать с ними гражданско-правовые договоры, ФНС России может пересмотреть критерии для оценки наличия трудовых отношений. Об этом сказал замначальника управления оперативного контроля ФНС Дмитрий Акунов на круглом столе в ОНФ.

Это связано с тем, что в последнее время был ряд случаев, когда по итогам проверок фирмы, работающие с самозанятыми, получали штрафы за сокрытие трудовых отношений. Были также претензии к периодичности выплат самозанятым за их услуги. Это становится причиной, по которой компании стали отказываться от сотрудничества с самозанятыми.

"Считаем, что нужно вести работу по уточнению критериев для оценки наличия трудовых отношений, чтобы добросовестные организации не боялись привлекать самозанятых и пользоваться их услугами", - сказал Дмитрий Акунов.

Впрочем, нередко в статус самозанятых работники переходят по настоянию работодателей. Так, уже зафиксированы обращения, когда основным условием приема на работу была регистрация в качестве самозанятого в приложении "Мой налог", рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Другой пример - сотруднику предлагали уволиться и переоформить с ним договор как с плательщиком налога на профессиональный доход. По его словам, самозанятые должны понимать объем прав и возможностей такого режима, знать все подводные камни, которых хватает: в этом случае закрыт доступ к оплате больничных, предоставлению отпусков, а также страховых выплат при утрате трудоспособности или в результате несчастного случая.

Шкловец подчеркнул, что менять трудовые отношения на самозанятость - право работников. При выборе на них не должно оказываться давления со стороны работодателя или заказчика.

Еще одна корректировка в работе самозанятых может быть связана с выполнением работ, в которых присутствует фактор риска для жизни и здоровья. К примеру, сварка, погрузка, плотницкое дело. При выполнении таких работ для самозанятых обязательно следует прописать введение мер защиты, а также ввести обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, считает Иван Шкловец.

С июля стать самозанятым можно в 79 субъектах РФ. Всего в таком статусе зарегистрировались 850 тыс. человек. В числе самых популярных видов деятельности - профессии водителя и строителя, а также сдача квартир в аренду, рассказал замдиректора Департамента инвестиционной политики развития предпринимательства Минэкономразвития Андрей Тараканов.

Сейчас 90% самозанятых - физлица, еще 10% имеют статус индивидуального предпринимателя, который совмещается с уплатой налога на профессиональный доход, сообщили в минэкономразвития.