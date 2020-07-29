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29.07.2020 10:15
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Текст: Александр Проценко
Журнал Forbes обнародовал очередной рейтинг самых дорогих брендов мира.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первой сотне лидерство с большим отрывом снова заняла компания Apple - $241,2 млрд. За год она прибавила в стоимости 17%. На втором месте Google - $207,5 млрд, на третьем Microsoft - $162,9 млрд.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Автопроизводители дорогих и престижных Mercedes-Benz, BMW и Nissan в нынешнем списке опять не попали даже в первую десятку. Mercedes-Benz опустился с 17-го на 23-е место, BMW - с 21-го на 27-е, а Nissan, ранее занимавший 81-е место, покинул рейтинг.

Отмечены самые быстрорастущие компании: Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas - с 61-го на 51-е, Netflix - с 38-го на 26-е, Chanel - с 79-го на 52-е, Cartier - с 64-го на 56-е.

Как сообщает Forbes, общая стоимость самых дорогих брендов мира составила нынче $2,54 трлн (в 2019 году - $2,33 трлн). Больше всего в списке компаний из США - свыше 50. В числе лидеров также Германия (десять брендов), Франция (девять), Япония (шесть) и Швейцария (пять).

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

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