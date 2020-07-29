Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

В первой сотне лидерство с большим отрывом снова заняла компания Apple - $241,2 млрд. За год она прибавила в стоимости 17%. На втором месте Google - $207,5 млрд, на третьем Microsoft - $162,9 млрд.

Автопроизводители дорогих и престижных Mercedes-Benz, BMW и Nissan в нынешнем списке опять не попали даже в первую десятку. Mercedes-Benz опустился с 17-го на 23-е место, BMW - с 21-го на 27-е, а Nissan, ранее занимавший 81-е место, покинул рейтинг.

Отмечены самые быстрорастущие компании: Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas - с 61-го на 51-е, Netflix - с 38-го на 26-е, Chanel - с 79-го на 52-е, Cartier - с 64-го на 56-е.

Как сообщает Forbes, общая стоимость самых дорогих брендов мира составила нынче $2,54 трлн (в 2019 году - $2,33 трлн). Больше всего в списке компаний из США - свыше 50. В числе лидеров также Германия (десять брендов), Франция (девять), Япония (шесть) и Швейцария (пять).