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29.07.2020 21:28
Рубрика: В мире

ФРС США сохранила минимальную процентную ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, предсказуемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. В своем заявлении регулятор подтвердил, что будет использовать весь доступный инструментарий для поддержки занятости и ценовой стабильности.
Фото: Mark Wilson/Getty Images Фото: Mark Wilson/Getty Images
Фото: Mark Wilson/Getty Images

После резкого снижения экономическая активность и занятость в последние месяцы несколько выросли, но остаются значительно ниже уровней начала года, указывает ФРС. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию. В целом финансовые условия в последние месяцы улучшились, что частично отражает принятые меры по поддержке экономики и рост кредитования домохозяйств и предприятий, говорится в релизе.

Фото: iStock
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Дальнейшие перспективы экономики США будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, подчеркивают в ФРС. Пандемия значительно повлияет на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, следует из заявления регулятора. Сохранять нулевую ставку ФРС рассчитывает до тех пор, пока не будет уверена в том, что экономика пережила эти события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и ценовой стабильности.

Для поддержки кредитования домохозяйств и предприятий ФРС в ближайшие месяцы будет продолжать скупать казначейские и ипотечные облигации как минимум в текущих объемах, говорится в релизе.

Баланс ФРС за последние недели практически не изменился и сейчас составляет чуть меньше 7 трлн долларов, напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Основными факторами, которые повлияли на баланс ФРС, считающийся индикатором рыночной ликвидности, стали снижение спроса на операции репо в условиях нормализации коротких ставок денежного рынка (в связи с тем, что вероятность повторения возникшего в сентябре прошлого года дефицита долларовой ликвидности сейчас сильно снизилась), а также падение спроса на доллар со стороны зарубежных центробанков через валютные свопы с ФРС.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Сейчас ФРС обеспечивает рынок ликвидностью через покупку казначейских облигаций (на 20 млрд долларов в месяц) и ипотечных облигаций (на 40 млрд долларов в месяц). На определенном этапе Федрезерву все же придется увеличить покупки казначейских облигаций в свете предстоящего увеличения объема их размещения, считает Маккиннон.

Предполагается, что ФРС завершит пересмотр своего инструментария денежно-кредитной политики к сентябрю. До сих пор регулятор противился введению отрицательных процентных ставок и контроля кривой доходности. Похоже, ФРС больше склоняется в пользу более тонкой настройки forward guidance, что означает подачу рынкам сигнала о том, что регулятор готов допустить превышение цели по инфляции, а для того, чтобы начать сворачивать количественное смягчение или повышать ставку по федеральным фондам, ему необходимо, чтобы безработица опустилась ниже определенного уровня, говорит Маккиннон. Некоторые комментаторы полагают, что до 2025 года никаких шагов в сторону ужесточения денежно-кредитной политики сделано не будет, указывает аналитик.

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