Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением

Есть распространенное мнение, что употребление небольшого количества алкоголя способствует пищеварению.

Как пояснила kp.ru врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова, маленькие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии болезни. В целом же спиртное для желудочно-кишечного тракта - вредно. Особенно, если есть обострение. При этом основной "удар" принимают на себя печень и поджелудочная железа. По словам гастроэнтеролога, так называемую безопасную дозу алкоголя, которая оказывает минимальный риск для здоровья, может определить только лечащий врач, у которого есть необходимые данные для оценки состояния вашего организма.

Однако при наличии заболеваний ЖКТ, особенно, если есть обострение, отказаться стоит не только от спиртного, но также от чая и крепкого кофе. Тем более, натощак. Эти напитки повышают секрецию в желудке, предупредила доктор. Что касается еды, то исключить стоит фастфуд, продукты с консервантами и стабилизаторами, лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.