Гейтс раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.

Интервал между взятием анализов на SARS-CoV-2 и выдачей результатов превышает 48 часов. "Никто не должен платить за такие тесты. Это потеря времени и средств. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой", - сказал Гейтс в эфире телеканала CNBC.

По словам основателя Microsoft, оперативность - главное оружие в рамках борьбы с COVID-19. Но в США лаборатории просто не справляются с нагрузкой. Люди узнают результаты тестов через несколько дней, неделю или более продолжительный срок. Драгоценное время упущено, выявить лиц, с кем контактировал заразившийся SARS-CoV-2, вовремя не успели, инфекция продолжает распространяться.