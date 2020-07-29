Глав техногигантов допросят в конгрессе США

"Технологических гигантов поджарят на гриле в конгрессе!". Такое определение дала телекомпания CNN слушаниям на Капитолийском холме, которые начинаются в среду. Вот уже более года ведущие законодатели в американском конгрессе проводят расследование в отношении руководителей Amazon, Apple, Facebook и Google, имеющее целью определить, злоупотребляли ли компании своей властью и доминированием на онлайн-рынке.

Расследование может привести к громким судебным процессам, большим штрафам или гораздо более серьезным последствиям для самых богатых корпораций в мире. Генеральные директора этих компаний приглашены в здание Капитолия в Вашингтоне, чтобы обстоятельно ответить на вопросы законодателей. Это самые масштабные слушания такого рода с тех пор, как Билл Гейтс из Microsoft приехал в Вашингтон и свидетельствовал о своей деятельности перед законодателями в 1998 году. Хотя некоторые руководители, например, Марк Цукерберг, ранее выступали перед конгрессом, они никогда не сталкивались с ситуацией подобного рода. При этом четверо глав упомянутых компаний будут свидетельствовать друг о друге с использованием платформы Cisco WebEx для проведения аудиовизуальных конференций.

Ожидается, что законодатели будут задавать компаниям очень специфические вопросы об их бизнесе, основанные на документах и ​​других доказательствах, собранных в течение 13-месячного расследования. Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.

Главы компаний со своей стороны собираются представить документы о том, что они помогли бесчисленным предпринимателям и малому бизнесу и сделали Америку лидером в области инноваций на фоне растущей конкуренции со стороны Китая. Копия показаний Цукерберга, полученная CNN, показывает: основатель Facebook будет утверждать, что в отличие от Китая и его видения интернета, которое "сфокусировано на совершенно разных идеях", Facebook достиг успеха "по-американски": дескать, "мы начали с нуля и предоставили лучшие продукты, которые люди находят ценными".

Каждый из руководителей, дающих показания, имеет разный опыт работы с законодателями. Тим Кук из Apple дал показания в 2013 году. Марк Цукерберг из Facebook свидетельствовал перед законодателями в течение 10 часов подряд перед пандемией. По оценке экспертов, большая часть внимания широкой публики, вероятно, будет прикована к Джеффу Безосу из Amazon. Самый богатый человек в мире никогда не давал показаний перед конгрессом и предпочитает не высказываться публично в непривычной или недружественной для себя обстановке. По оценке аналитиков, слушания, скорее всего, приведут к итоговому докладу антимонопольной комиссии нижней палаты, а затем к пересмотру законодательства в сфере технологической отрасли и национальных законов о конкуренции.