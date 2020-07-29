Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре

Около 92% российских вузов планируют начать новый учебный год 1 сентября, остальные смогут перенести его не более, чем на два месяца, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

"Нами принято решение новый учебный год начинать, как обычно, в сентябре", - сказала она, подчеркнув, что во всех учебных заведениях ко Дню знаний будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами. По словам вице-премьера, здоровье студентов возьмут под особый контроль. Она напомнила, что около 800 тысяч из них проживают в общежитиях. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие организацию индивидуальной безопасности на территории общежитий, готовность к принятию мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - сказала Голикова.

Также в российских университетах обучаются более 230 тысяч иностранных студентов. Из них 100 тысяч выехали из страны в связи с коронавирусом. Голикова обратила внимание на необходимость с ответственностью подойти к организации дистанционных форм обучения иностранных студентов, которые не смогут прибыть к месту обучения.

"Особенно это касается первокурсников, - сказал она, - начало учебы в университете в дистанционном формате не должно разочаровать ребят в их выборе вуза". В программу дистанционного обучения Голикова предложила включить занятия, направленные на социальную адаптацию к стране и региону, в котором они будут учиться студенты, российской культуре, а также развитие языковых компетенций".