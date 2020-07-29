Новости

Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
Роспотребнадзор: Коронавирус не размножается на продуктах питания 15:33
Хоккеист Сорокин пожертвовал больнице в Междуреченске два млн рублей 15:27
Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением 15:23
В Москве стали чаще интересоваться арендой элитных квартир 15:22
Опрос: страны Евросоюза высказались об ограничениях в связи с пандемией 15:20
Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года 15:19
Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 16:28
Рубрика: Власть

Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре

Текст: Елена Манукиян

Около 92% российских вузов планируют начать новый учебный год 1 сентября, остальные смогут перенести его не более, чем на два месяца, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Как проходит онлайн-поступление в вузы в этом году

"Нами принято решение новый учебный год начинать, как обычно, в сентябре", - сказала она, подчеркнув, что во всех учебных заведениях ко Дню знаний будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами. По словам вице-премьера, здоровье студентов возьмут под особый контроль. Она напомнила, что около 800 тысяч из них проживают в общежитиях. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие организацию индивидуальной безопасности на территории общежитий, готовность к принятию мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - сказала Голикова.

Также в российских университетах обучаются более 230 тысяч иностранных студентов. Из них 100 тысяч выехали из страны в связи с коронавирусом. Голикова обратила внимание на необходимость с ответственностью подойти к организации дистанционных форм обучения иностранных студентов, которые не смогут прибыть к месту обучения.

Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года

"Особенно это касается первокурсников, - сказал она, - начало учебы в университете в дистанционном формате не должно разочаровать ребят в их выборе вуза". В программу дистанционного обучения Голикова предложила включить занятия, направленные на социальную адаптацию к стране и региону, в котором они будут учиться студенты, российской культуре, а также развитие языковых компетенций".

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших