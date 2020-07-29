Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса

Первую российскую вакцину зарегистрируют в августе, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Однако до запуска в массовое производство ее испытают на 1600 добровольцах. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны и уже доказала свою эффективность на 38 добровольцах. Ориентировочно выпускать ее могут начать в сентябре.

Вице-премьер напомнила, что сегодня проводятся клинические испытания еще одной вакцины, которая разработана научным институтом "Вектор". После их завершения, в сентябре, препарат будет зарегистрирован. А уже в октябре планируется производство первой партии препарата.

Эти две вакцины Голикова считает наиболее перспективными. Дальнейшее их производство уже сегодня оценивается правительством. Всего в России разработаны и испытываются 26 вакцин.