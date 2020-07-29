В Китае раскопали 5000-летний город царства Шу

Археологи при проведении раскопок в восьми километрах к югу от руин древнего города Саньсиндуй на юго-западе Китая обнаружили большое количество артефактов, которое указывает на существование здесь в древности города цивилизации Шу.

Как сообщает China.org.cn, китайские археологи уже официально объявили, что обнаруженный ими памятник является 5000-летним поселением. Место раскопок расположено в провинции Сычуань, недалеко от современного города Гуанхань. Там было найдено большое количество гончарных изделий, фарфора и строительных блоков.

"Это первый раз, когда в окрестностях Саньсиндуя были обнаружены признаки преемственности этой культуры от древней цивилизации Шу, - говорит Синь Чжунхуа, младший научный сотрудник Сычуаньского исследовательского института культурных реликвий и археологии. - Этот памятник имеет большое значение для изучения происхождения, развития и эволюции древней цивилизации Шу".

Большая часть реликвий, обнаруженных при изучении руин этого поселения, имеет характерные для культуры Саньсиндуй черты. По мнению археологов, это доказывает, что сама культура Саньсиндуй плавно сформировалась из более древней культуры, основавшей легендарное царство Шу.

Это было древнее царство периодов Весны и Осени и Сражающихся царств, существовавшее, как предполагают ученые, примерно с XI века до нашей эры. Также считается, что оно окончательно было уничтожено в 316 году до нашей эры царством Цинь.

Радиоуглеродное датирование найденных реликвий еще предстоит провести. Но уже сейчас китайские археологи говорят, что возраст поселения составляет от 2600 до 4800 лет. Кстати. Впервые руины Саньсиндуя были случайно обнаружены крестьянином еще в 1929 году, когда он во время рытья канавы нашел фрагмент нефрита.

В последующем в Саньсиндуе наши более тысячи сокровищ, признанных национальным достоянием, в том числе золотые маски, бронзовые изделия, нефритовые таблички и фигурки из слоновой кости. Известно, что город Саньсиндуй существовал примерно с 2050 по 1250 года до нашей эры и длительное время был столицей царства Шу. Найденное же в восьми километрах от него поселение было основано еще раньше.