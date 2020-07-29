Гватемальские деятели попросили США вмешаться в ситуацию в стране

Группа известных гватемальских политиков и предпринимателей написала письмо в Палату представителей Конгресса США с просьбой вмешаться в ситуацию в стране и "защитить демократию". Как передает агентство EFE, они хотят, чтобы госдепартамент и другие правительственные агентства США действовали более решительно и помогли "восстановить двухпартийную систему" в этой республике.

По их словам, преступные сообщества проникают в судебные органы, захватывают власть в государстве, что угрожает всему региону, а также может привести к усилению потока мигрантов, направляющихся в США. Отмечается, что ситуация сильно ухудшилась после прекращения работы Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG). В конце 2018 года ее членов лишили виз, дипломатической аккредитации и неприкосновенности. Отношения местных властей и комиссии ухудшились еще в 2017 году, когда генпрокуратура и CICIG сообщили о намерении начать расследование в отношении президента Гватемалы Джимми Моралеса. Тот объявил главу международной комиссии колумбийца Ивана Веласкеса "персоной нон грата" и распорядился выдворить его из страны, однако затем конституционный суд республики постановил аннулировать это решение. В конце концов, это привело к прекращению работы комиссии, которая в свое время привела к отставке и аресту президента Отто Переса Молины.

Стоит отметить, что Гватемала является одной из главных точек для наркотрафика в Латинской Америке. Жизнь в городах во многом контролируют банды. А доверие к правоохранительным органам так и не выросло после длившейся более 30 лет гражданской войны. В итоге многие решаются бежать в другие страны, в первую очередь, в США.

Президент Моралес несколько раз вводил осадное положение в ряде городов для борьбы с наркоторговцами, уничтожения лабораторий и плантаций марихуаны. В последний раз на такой шаг он пошел совсем недавно, 19 июля. Осадное положение было введено на территории пяти муниципалитетов, где был отмечен рост насильственных преступлений, случаев нападения на силы безопасности, выступлений против федеральной и муниципальной власти.

Соединенные Штаты, при посредничестве которых в 1996 году в Гватемале закончилась гражданская война, длившаяся 36 лет, являются главным торговым партнером республики. Вашингтон на протяжении многих лет оказывает поддержку местным правоохранительным органам (кстати, не только Гватемалы, но и других стран Центральной Америки). Именно поэтому бывшие министры, судьи, прокуроры, бизнесмены, ученые сейчас и обратились к США за помощью.