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"Яндекс" разозлил пользователей неудаляемым приложением. Что происходит?

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
14:48
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В минувший вторник, 28 июля, пользователи сервисов "Яндекса" заметили, что на их компьютерах появилась иконка сервиса "Телемост". Само приложение, по их словам, было невозможно удалить.

"Яндекс" рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера

Сперва в "Яндексе" посоветовали удалить ярлык с рабочего стола, а позднее компания опубликовала пост в своем официальном блоге, где разъяснила ситуацию.

По словам руководителя "Яндекс.Диска" Владимира Русинова, "Телемост" вошел в состав "Диска" как удобный инструмент для совместной работы. До этого в "Диске" появились инструмент для создания скриншотов и заметки - они стали мини-приложениями в составе сервиса.

Добавляя иконку "Телемоста" на рабочие столы, разработчики хотели дать пользователям возможность попробовать новый сервис, не встраивая его в интерфейс "Диска", пояснил Владимир Русинов.

"Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой. Добавлять на рабочий стол значок без явного разрешения пользователя - это действительно неправильно", - отметил он.

По его словам, "Телемост" скоро обзаведется отдельным клиентом, а ярлыки на рабочих столах ПК будут появляться только с согласия пользователей.

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Фото: istock
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