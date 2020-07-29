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29.07.2020 11:23
Рубрика: Экономика

IATA: На восстановление международного авиасообщения уйдет 4 года

Текст: Юрий Когалов
Для восстановления международного авиасообщения до прежнего уровня понадобится четыре года. Такое мнение выразил представитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Брайан Пирс.
Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Европа готовится ко второй волне COVID-19

"По нашим оценкам, уровень трафика 2019 года не будет достигнут до 2024 года, что на год позже, чем мы ожидали", - отметил эксперт. По его данным, по итогам 2020 года снижение объема перевозок составит 63 процента вместо прогнозировавшихся ранее 55 процентов. Это худший год в истории отрасли. Восстановление отрасли в мае и июне шло гораздо медленнее, чем ожидалось, обратили внимание в ассоциации, во втором полугодии эта тенденция явно продолжится. Улучшение отмечается лишь на внутренних рейсах, международные рынки остаются в основном закрытыми. Финансовые потери сектора в этом году составят 419 миллиардов долларов, что означает снижение среднего оборота в два раза.

Как подчеркнул Пирс, "прогнозы во многом зависят от того, как страны справляются с пандемией коронавируса". Многие правительства оказались неспособны остановить распространение COVID-19. Создание вакцины может улучшить ситуацию в сфере авиаперевозок.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Как Россия будет восстанавливать международное авиасообщение

Особенно мрачные перспективы у компаний, занимающих дальнемагистральными перелетами, например, трансатлантическими. Из-за большого числа заболевших в США и странах Латинской Америки перевозчики не торопятся возобновлять осуществление этих рейсов. К тому же многие бизнесмены, которые прежде активно пользовались услугами этих авиакомпаний, из-за кризиса были вынуждены ограничить свои транспортные расходы и чаще проводить переговоры в режиме телеконференции.

Отсутствие рейсов сильно бьет и по туристическому сектору. Он уже потерял 273 миллиардов евро, что в три раза больше, чем в 2009 году после мирового финансового кризиса. По прогнозу Всемирной туристской организации, "международный туризм в текущем году сократится на 60−80 процентов".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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