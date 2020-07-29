IATA: На восстановление международного авиасообщения уйдет 4 года

Для восстановления международного авиасообщения до прежнего уровня понадобится четыре года. Такое мнение выразил представитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Брайан Пирс.

"По нашим оценкам, уровень трафика 2019 года не будет достигнут до 2024 года, что на год позже, чем мы ожидали", - отметил эксперт. По его данным, по итогам 2020 года снижение объема перевозок составит 63 процента вместо прогнозировавшихся ранее 55 процентов. Это худший год в истории отрасли. Восстановление отрасли в мае и июне шло гораздо медленнее, чем ожидалось, обратили внимание в ассоциации, во втором полугодии эта тенденция явно продолжится. Улучшение отмечается лишь на внутренних рейсах, международные рынки остаются в основном закрытыми. Финансовые потери сектора в этом году составят 419 миллиардов долларов, что означает снижение среднего оборота в два раза.

Как подчеркнул Пирс, "прогнозы во многом зависят от того, как страны справляются с пандемией коронавируса". Многие правительства оказались неспособны остановить распространение COVID-19. Создание вакцины может улучшить ситуацию в сфере авиаперевозок.

Особенно мрачные перспективы у компаний, занимающих дальнемагистральными перелетами, например, трансатлантическими. Из-за большого числа заболевших в США и странах Латинской Америки перевозчики не торопятся возобновлять осуществление этих рейсов. К тому же многие бизнесмены, которые прежде активно пользовались услугами этих авиакомпаний, из-за кризиса были вынуждены ограничить свои транспортные расходы и чаще проводить переговоры в режиме телеконференции.

Отсутствие рейсов сильно бьет и по туристическому сектору. Он уже потерял 273 миллиардов евро, что в три раза больше, чем в 2009 году после мирового финансового кризиса. По прогнозу Всемирной туристской организации, "международный туризм в текущем году сократится на 60−80 процентов".