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29.07.2020 14:14
Рубрика: Общество

Иностранные студенты МГУ начнут учебный год дистанционно

Текст: Мария Агранович
Студенты-иностранцы МГУ, скорее всего, начнут учебный год удаленно. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор вуза Виктор Садовничий.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Прием документов в МГУ продлится до 4 августа

- По моему ощущению, этим ребятам придется начать учебу дистанционно, как минимум, в первом семестре, - уточнил Садовничий. - Даже если ситуация позволит перейти на очное обучение раньше, не думаю, что стоит прерывать учебный процесс на сборы, переезды, устройство в общежитии. Потеряем время.

План приема иностранцев в этом году - 1908 человек. А заявлений уже принято в три раза больше. Документы ребята из других стран могут подавать до 4 августа (бакалавриат). Один из острых вопросов, который волнует иностранных абитуриентов МГУ - оплата. Раньше абитуриент просто приезжал в Россию, шел в отделение банка, оплачивал обучение и приносил в МГУ подтверждение оплаты. Сейчас такой возможности, увы, нет. Что делать?

- Мы разработали свою собственную эквайринг-систему МГУ для оплаты обучения с помощью банковских карт, - рассказал Виктор Садовничий. - Так что все наши иностранные студенты теперь смогут оплатить учебу удаленно и приступить к занятиям.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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