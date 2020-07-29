Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе

Иран потопил "фейковый" макет американского авианосца на учениях в Ормузском проливе. Учения, названные "Пророк Мухаммед-14", транслировались по государственному телевидению Исламской Республики.

Макет, который в точности копировал американские авианосцы, регулярно проплывающие в Персидском заливе, был атакован ракетами истребителей с различных точек, сообщает ВВС. Еще одна ракета, выпущенная из вертолета иранских военно-воздушных сил, поразила боковую сторону фальшивого военного корабля.

По словам наблюдателей, огонь был настолько сильным, что американские военные привели в боевую готовность две свои региональные базы в ОАЭ и Катаре. ВМС США осудили "безответственное и безрассудное поведение Ирана". Эти учения проводятся в период повышенной напряженности между Тегераном и Вашингтоном в водах Персидского залива. Стороны ранее заявляли о готовности "адекватно ответить" на агрессивные военные приготовления друг друга.