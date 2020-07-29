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29.07.2020 12:34
Рубрика: Культура

Исследователи выяснили, как влияет на здоровье игра на музинструментах

Текст: Александр Алексеев

Стриминговый сервис Spotify, теперь доступный и в России, провел исследование. Оно было состоялось в рамках подкаста "Где мой разум?" Найла Бреслина о взаимосвязи музыки и психического здоровья. Для большей достоверности в фокус-группу были приглашены абсолютно случайные люди разных профессий.

Экзоскелетная перчатка научит играть на музыкальных инструментах

Было выявлено, что игра на музыкальных инструментах благотворно действует на психику людей. Она делает их состояние более расслабленным, успокоенным и умиротворенным.

При этом 75% британцев сообщили, что любят играть на музыкальных инструментах, когда им хочется расслабиться и снять стресс. Вид инструмента, кстати, даже не важен: гитара ли это, скрипка или, к примеру, дудочка и губная гармоника.

И что удивительно, 89% опрошенных сообщили, что регулярно играют на различных инструментах. Хотя от родины Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple и можно было ждать что-то особенного, но все равно цифры поражают.

Во время исследования также провели уникальный эксперимент: всем изучаемым людям были розданы небольшие гавайские гитары - укулеле. И всех попросили вместе сыграть песню Home Эда Ширана. И все сыграли: кто лучше, кто хуже - гармония там не сложная. Большинство людей после этого признались, что почувствовали душевный подъем и новые энергетические силы.

Культура Музыка Общество Здоровье Музыка с Александром Алексеевым

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