Исследователи выяснили, как влияет на здоровье игра на музинструментах

Стриминговый сервис Spotify, теперь доступный и в России, провел исследование. Оно было состоялось в рамках подкаста "Где мой разум?" Найла Бреслина о взаимосвязи музыки и психического здоровья. Для большей достоверности в фокус-группу были приглашены абсолютно случайные люди разных профессий.

Было выявлено, что игра на музыкальных инструментах благотворно действует на психику людей. Она делает их состояние более расслабленным, успокоенным и умиротворенным.

При этом 75% британцев сообщили, что любят играть на музыкальных инструментах, когда им хочется расслабиться и снять стресс. Вид инструмента, кстати, даже не важен: гитара ли это, скрипка или, к примеру, дудочка и губная гармоника.

И что удивительно, 89% опрошенных сообщили, что регулярно играют на различных инструментах. Хотя от родины Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple и можно было ждать что-то особенного, но все равно цифры поражают.

Во время исследования также провели уникальный эксперимент: всем изучаемым людям были розданы небольшие гавайские гитары - укулеле. И всех попросили вместе сыграть песню Home Эда Ширана. И все сыграли: кто лучше, кто хуже - гармония там не сложная. Большинство людей после этого признались, что почувствовали душевный подъем и новые энергетические силы.