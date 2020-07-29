СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР

Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН разрешил Детскому фонду (ЮНИСЕФ) поставлять в КНДР оборудование, необходимое для проектов организации по борьбе с малярией и туберкулезом.

Такую информацию распространило в среду агентство Yonhap. По его данным, в Северную Корею планируется ввести медицинские приборы общей стоимостью около 760 тысяч долларов. Это кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, реанимационные наборы, пишет ТАСС. Отмечается, что поставки должны быть осуществлены в течение одного года начиная с 24 июля.

Сейчас в КНДР работают несколько западных гуманитарных организаций. Помощь, которую они оказывают, не запрещена международными санкциями. Однако любые поставки оборудования в страну требуют исключения из ограничений, введенных ранее Совбезом ООН за ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна.