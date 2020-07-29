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29.07.2020 12:47
Рубрика: Спорт

Иванович официально покинул "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Бранислав Иванович. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Бранислав Иванович. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Бранислав Иванович. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Сербский защитник Бранислав Иванович официально покинул "Зенит".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с футболистом подошел к концу и продлен не будет. Ранее стало известно о том, что Иванович, скорее всего, продолжит карьеру в английском "Эвертоне", с которым достиг договоренности.

В России Иванович начал выступать в 2006 году за "Локомотив", с которым добился победы в Кубке России. После этого с 2008 по 2017 он играл за лондонский "Челси". В составе "аристократов" серб за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Зимой 2017 года Иванович подписал контракт с "Зенитом". В 2018 году он стал капитаном команды. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с "Зенитом" капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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