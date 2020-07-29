Заключенным нельзя иметь на руках сотовые телефоны. Однако на практике нелегальная связь за решеткой есть, хотя с ней и активно борются.

Сама по себе проблема блокирования сотового сигнала в тюрьмах обсуждается очень давно, были испробованы разные способы: глушилки, специальные материалы для строительства тюрем и т.п. Несколько раз уже заявлялось о полном решении проблемы. Однако на деле пока ничего не решено.

Многие эксперты не раз высказывались о том, что борьба с нелегальными телефонами велась не с того конца.

Мол, ключики к решению проблемы лежат в сотовых компаниях. Поэтому подготовленный проект вводит специальную процедуру отключения нелегальной связи.

Блокировка будет производиться по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний.

"Незаконное использование связи в местах лишения свободы сегодня является основным источником поступления средств в так называемый общак, число преступлений, совершенных осужденными с использованием мобильных телефонов, остается высоким. ФСИН изымает ежегодно около 60 тысяч телефонов, а с учетом латентности правонарушения мы понимаем, что это - капля в море", - рассказал в свое время один из инициаторов проекта, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, проверяющие из вышестоящих тюремных инстанций - регионального управления ФСИН, центрального аппарата - в ходе одной большой проверки в колонии могут выявить до 200 телефонов. Найдут далеко не все. А через некоторое время количество нелегальных трубок у заключенных вновь вырастет.

Но теперь сотрудникам тюремного ведомства не надо будет искать нелегальные телефоны по разным тайникам. Запретные трубки выявит электронный мониторинг. После того как какой-то номер звонком выдаст себя, гражданин начальник сразу же направит требование в сотовую компанию и телефон отключат.

Порядок взаимодействия операторов связи с администрациями казенных домов, а также форма обращения к оператору связи о прекращении оказания услуг связи будет устанавливаться правительством страны. Правительство в целом поддержало инициативу при условии доработки.

За один раз в ходе большой проверки в колонии могут изъять до двухсот сотовых телефонов

Пока же, как сообщает тюремное ведомство, регулярно пресекаются попытки доставки сотовых телефонов в казенные дома. Например, недавно сотрудники исправительной колонии № 9 в Курской области задержали мужчину, пытавшегося переправить в колонию с помощью квадрокоптера 12 мобильных телефонов. Примечательно, что 26-летний нарушитель сам отбывал наказание в этом же исправительном учреждении.

А в Новгородской области сотрудники ФСИН дважды предотвратили переброску крупных партий мобильных телефонов в одну из колоний. Контрабанда перебрасывалась с помощью самодельных пневматических устройств.

"В первый раз сотрудниками оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела охраны в пяти метрах от внешнего ограждения, при попытке переброса, был задержан житель Великого Новгорода 1988 года рождения, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Мужчина пытался совершить переброс при помощи пневматического приспособления, выполненного из отрезка пластмассовой канализационной трубы, принцип действия которого основан на сгорании горючих смесей газов. В ходе досмотра внутри приспособления обнаружен сверток, обмотанный прозрачной липкой лентой, при вскрытии которого обнаружены 7 мобильных телефонов с аккумуляторными батареями".

Через два дня в десяти метрах от внешнего ограждения колонии сотрудниками были задержаны жители Великого Новгорода 1984 и 1993 годов рождения, которые пытались закинуть на территорию колонии контрабанду при помощи пневматического приспособления, выполненного из отрезка металлической трубы со сжатым воздухом в хвостовой части.

Внутри металлической трубы находился цилиндрический сверток, в котором обнаружены 12 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства к ним и 10 сим-карт.