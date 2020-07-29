Седьмой форум регионов Беларуси и России пройдет в конце сентября в Минске, и главной его темой станет 75-летие Великой Победы.

- Память о Победе нужно хранить независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны. Свой вклад в это предстоит сделать и Форуму регионов, - отметил в ходе "круглого стола" председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Беларуси Виктор Лискович.

С ним солидарен и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

- Это нравственный фундамент предстоящего форума.

В заседании "круглого стола" приняли участие ученые-историки и искусствоведы, книгоиздатели. Они обсудили, как 75-летие Победы находит отражение в литературе, издаваемой в Союзном государстве.

- Для ученых Национальной академии наук Беларуси эта тема не нова, - сказал академик-секретарь отделения общественных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя. - Ими опубликовано 12 тысяч научных статей, монографий, других работ. Недавно вышла в свет первая книга народной летописи "Вспомним всех". Вместе с российскими коллегами издали учебное пособие по Великой Отечественной войне для учителей, вышло из печати пособие для средних школ о Великой Отечественной в контексте Второй мировой войны... Все это мы рассматриваем как подготовку к форуму, ведь одна из его секций будет работать на площадке нашей академии.

Весомый вклад в подготовку НАН Беларуси к форуму вносят и специалисты академического центра белорусского языка и культуры. В тесном контакте с российскими коллегами из региональных отделений РАН они провели и опубликовали ряд исследований о белорусах-первопроходцах Сибири и Урала, Карелии, об участии выходцев из Беларуси в развитии Калининградского региона.