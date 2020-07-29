Как молодой доктор Антон Николин заслужил доверие целого района

Агрогородок Неглюбка в Ветковском районе Гомельщины называют еще "деревней рушников". Эти неглюбские шедевры для белорусов, что слуцкие пояса. С той лишь разницей, что пояса сохранились фрагментарно, а вот рушники - полностью. К слову, неглюбский рушник демонстрируется в одном из залов ООН.

В этот красивый, с богатыми традициями край, который задела своим крылом чернобыльская беда, четыре года назад распределился после учебы в Гомельском государственном медицинском университете врач общей практики Антон Николин. И сразу стал заведующим амбулаторией. Под присмотром 28-летнего доктора - десятки мелких населенных пунктов, а это более тысячи пациентов.

- По нормам врач здесь один, то есть я, - знакомит со своим хозяйством заведующий. - Есть еще помощник врача, медсестра, санитарка, водитель медицинского автомобиля. Вот и вся моя команда. Конечно, знакомство с этой глубинкой стало для меня настоящим откровением. Тут просто классика деревенской жизни. Амбулатория такой же ее центр, как Дом культуры, сельский исполком и церковь. Иногда на прием приходят целой улицей...

В дверях кабинета - 76-летняя Евдокия Барсукова. Жалуется, что у нее сегодня шалит давление. Молодого заведующего, который во внуки ей годится, называет уважительно: Владимирович.

- Такого доктора нам сам бог послал, - говорит старушка. - Всегда внимательно выслушает, разберется и что-нибудь назначит. Возится с нами, стариками, не брезгует. Осматривает и лежачих, ездит по заброшенным деревенькам. Хороший человек и специалист ответственный.

Под присмотром 28-летнего доктора десятки мелких населенных пунктов, а это более тысячи пациентов

Амбулатория напоминает маленькую больницу: свои физкабинеты, даже койки дневного стационара, где можно пройти курс капельниц. Хотя до ближайшей участковой больницы в агрогородке Светиловичи не так далеко, примерно 20 километров, своя амбулатория людям больше по душе. Сельский врач тут часто исполняет функцию скорой помощи, признается Антон Николин:

- В городе, если человеку плохо, набирают 103. Здесь немножко по-другому. Сначала звонят мне. Выезжаем с медсестрой на место. Чаще всего справляемся своими силами. А когда случай тяжелый, госпитализируем больного в Светиловичскую участковую больницу или Ветковскую ЦРБ, у нас для этого есть транспорт. Кстати, для местного населения актуальна транспортная проблема. Если нет машины, из маленьких поселков и хуторов до больницы добраться очень сложно. Мы всегда стараемся помочь.

Чаще всего визиты врача одним пациентом не ограничиваются. Соседи быстро узнают о приезде доктора, и в сельской хате выстраивается целая очередь на консультацию. Это хорошая профилактическая практика, считает Антон Николин. На помощь сельские медики готовы прийти в любое время суток. И здесь заведующий амбулаторией полагается на своего помощника Ольгу Остапенко. Ночевать молодой врач уезжает в райцентр Ветка, там его ждут жена и двое маленьких детей. А ночью вахту несет Ольга Остапенко:

- Скажете тоже, вахта! У нас ночных смен нет. Когда ночью кому-то срочно нужна медицинская помощь, звонят мне. Не бросишь же людей в беде! Если что, мы с Антоном Владимировичем всегда на связи.

Деревня - особый мир. Здесь все друг друга знают. А свой доктор у селян в особом почете. На улице приветствуют и стар, и млад, бабушки на чай зовут. Только чаевничать и даже помечтать у окна с сельским пейзажем некогда. Дни расписаны буквально по минутам. К такому ритму Антон Николин уже привык. В Неглюбку он приехал молодым специалистом, и у него еще год отработки. А что дальше? Антон улыбается: "Жизнь покажет. Но очень нравятся мне эти красивые, душевные места".

Кстати

Молодым специалистам, приступившим к работе в Гомельской области и части Могилевской в зонах с правом на отселение и последующего отселения (на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС), полагается единовременная выплата 200 базовых величин - 5400 белорусских рублей (162 000 российских рублей).