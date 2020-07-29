Как настроить Android-смартфон, чтобы он за вами не следил

Пользователи, которые не готовы отказываться от сервисов Google, но хотят повысить степень своей приватности, могут ограничить количество данных, которые компания получает о них, то есть сделать так, чтобы устройство меньше "следило" за владельцем.

По словам руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, можно отключить персонализированный поиск, запретить отслеживание исходящего трафика, очистить историю приложений и веб-поиска в Google-аккаунте.

Тем, кто пользуется мобильным браузером, могут зайти в настройки конфиденциальности и безопасности и снять почти все галочки, установленные по умолчанию.

Однако нужно помнить, что отключение некоторых настроек может лишить пользователя нужных функций, рассказал Антон Куканов агентству "Прайм". Например, запрет на доступ приложений к микрофону приведет к тому, что нельзя будет записывать аудиосообщения в мессенджере, а отключение геолокации сделает бесполезным навигатор.