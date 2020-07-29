У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Как настроить Android-смартфон, чтобы он за вами не следил

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
13:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи, которые не готовы отказываться от сервисов Google, но хотят повысить степень своей приватности, могут ограничить количество данных, которые компания получает о них, то есть сделать так, чтобы устройство меньше "следило" за владельцем.

По словам руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, можно отключить персонализированный поиск, запретить отслеживание исходящего трафика, очистить историю приложений и веб-поиска в Google-аккаунте.

Лучший смартфон 2020 года до 15 тысяч рублей - какой он?

Тем, кто пользуется мобильным браузером, могут зайти в настройки конфиденциальности и безопасности и снять почти все галочки, установленные по умолчанию.

Однако нужно помнить, что отключение некоторых настроек может лишить пользователя нужных функций, рассказал Антон Куканов агентству "Прайм". Например, запрет на доступ приложений к микрофону приведет к тому, что нельзя будет записывать аудиосообщения в мессенджере, а отключение геолокации сделает бесполезным навигатор.

гаджеты
Фото: istock
Названы самые популярные в России пароли. Использовать их нельзя 28.07.2020
Кабель от Apple по цене смартфона Xiaomi удивил интернет 27.07.2020
Выходим из изоляции правильно: подборка гаджетов и сервисов от RG Digital 24.07.2020
смартфоны
Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился 27.07.2020
Можно покупать. В России упали цены на iPhone XR 24.07.2020
безопасность
Пять важных настроек iPhone, которые нужно проверить обязательно 20.07.2020
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей 20.07.2020