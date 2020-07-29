Как нельзя заряжать смартфон. Четыре главных ошибки

Практически каждый день мы делаем это. Заряжаем свои смартфоны, планшеты и обычные кнопочные звонилки. И практически каждый день миллионы и сотни миллионов человек делают это неправильно. Чтобы убедиться в этом, достаточно набрать в поиске "смартфон загорелся".

Что можно сделать не так, и как надо правильно? Сейчас расскажем.

1. Нельзя класть смартфон под подушку во время ночной зарядки. Многие девайсы, особенно поддерживающие быструю зарядку (хотя и не только они) сильно нагреваются при подключении к зарядному устройству. Им нужен отвод тепла, поэтому некоторые производители даже рекомендуют снимать чехол. А если оставить аппарат под подушкой, он перегреется и в лучшем случае испортится, а в худшем... В общем, не допускайте.

2. Нельзя заряжать смартфон в ванной и одновременно читать соцсети. Падение в воду может навредить не только смартфону, но и владельцу, и в новостях о таких случаях тоже регулярно пишут. Будьте осторожны (смартфон лучше вообще не брать в ванную - обойдитесь бумажной книгой).

3. Нельзя заряжать смартфон каждый раз до 100 процентов. Это приводит к повышенному износу аккумулятора и преждевременной потере его емкости - аппарат просто будет меньше жить от зарядки до зарядки. Кстати, разряжать "в ноль" тоже вредно. Старайтесь держать заряд на уровне от 45 до 85 процентов, и батарейка скажет вам спасибо.

4. Нельзя заряжать смартфон зарядками, в качестве которых вы не уверены. Идете к друзьям с ночевкой или отправляетесь в небольшое путешествие - возьмите свою походную батарею или зарядное устройство. Слишком высокий ток заряда может повредить батарею, которая к этому не готова. Лучше всего использовать "родные" зарядки или устройства известных производителей - Belkin, Xiaomi, Panasonic, Baseus.