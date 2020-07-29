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29.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как отразятся на рубле новые ограничения в Европе из-за COVID-19

Текст: Георгий Панин
Начало недели ознаменовалось резким снижением российской валюты по отношению к евро. Рост евро главным образом обусловлен слабостью доллара на международном валютном рынке, где пара евро/доллар торгуется вблизи многомесячных максимумов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", объяснил слабые позиции доллара и описал последствия от возможного возвращения ограничений в Европе, связанных с коронавирусом:

Фото: iStock
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля

- Движение американской валюты, - замечает эксперт, - сейчас зависит от глобальных инвесторов. А они выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики на фоне слабых данных по рынку труда США и продолжающегося роста заболеваний коронавирусом. Что, естественно, ослабляет доллар.

Кроме того, в преддверии грядущего заседания ФРС США, которое завершится в среду, игроки полагают, что ведомство Джерома Пауэлла сохранит приверженность мягкой монетарной политике еще довольно продолжительное время. И в очередной раз пообещает рынкам подбросить очередную порцию ликвидности в случае необходимости.

Все эти факторы оказывают давление на американскую валюту, которая помимо ослабления к евро, в понедельник сдала свои позиции к японской йене, швейцарскому франку и британскому фунту. Однако ослабление "американца" может подойти к своему логическому завершению после окончания заседания Федрезерва. И доллар может вернуть часть ранее утраченных позиций.

В связи с этим видится нецелесообразным делать агрессивные ставки на дальнейший безудержный рост пары евро/рубль, особенно к отметке 90. Что же касается российской валюты в целом, то на фоне все еще низких цен на нефть, она не получает серьезных бонусов от ослабления доллара на глобальном валютном рынке. И по большей части ориентируется на внутреннюю повестку, которая на данном этапе умеренно негативна для рубля.

Фото: iStock
Россия в 2021 году начнет промышленную добычу сланцевой нефти

В настоящий момент против отечественной валюты выступают такие факторы, как снижение валютных интервенций Банком России, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от российских компаний и приостановившие свой рост у отметки 45 долларов за баррель цены на нефть.

Во вторник пара доллар/рубль предприняла попытку выхода за верхнюю границу сформировавшегося в начале июля комфортного диапазона 70,50-72,30, уверенное закрепление над которой может привести к ее дальнейшему восхождению к уровню 73. Однако при реализации такого сценария данный рубеж может стать локальным пределом ослабления рубля по отношению к доллару.

Сейчас несмотря на то, что мировая экономика пытается выйти из короновирусной комы, в западной прессе все чаще появляются заголовки о второй волне пандемии. Так, к примеру, британская газета The Guardian пишет, что европейские страны все активнее готовятся на случай второй волны COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения.

И хотя даже при значительном росте числа инфицированных повторные блокировки ведущих мировых экономик маловероятны, планируемые европейцами ограничения негативным образом могут отразиться на нефтяных ценах. Это, в свою очередь, окажет давление на рубль, курс которого может ослабнуть к отметке 75 за доллар и к 87 за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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