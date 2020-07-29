Как проголосовать белорусу в России на выборах президента?

В соответствии с Конституцией РБ на 9 августа 2020 года назначены выборы Президента Республики Беларусь. Принять участие в них смогут белорусы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации. Как пояснили нам в Посольстве Беларуси в РФ, право участвовать в выборах имеют совершеннолетние граждане (те, чей возраст на день выборов составляет 18 и более лет), как постоянно проживающие на территории Российской Федерации, так и те, кто на день выборов оказался здесь в силу различных обстоятельств.

Виктор Толочко/РИА Новости

Состоять на консульском учете в Посольстве для этого необязательно. Паспорт может быть любой серии. Предварительной записи не требуется. Россияне рассказали о своем отношении к президенту Беларуси Для участия в голосовании необходимо прийти на избирательный участок и предъявить действительный на дату голосования паспорт гражданина Беларуси. В Посольстве уточнили, что граждане Республики Беларусь могут принять участие в выборах Президента РБ на любом из перечисленных ниже участков: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3 (тел.: 8 (495)777-66-44, эл. адрес: vybory@embassybel.ru); г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а (тел.: 8(4012)21-44-12); г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3 (тел.: 8(812)275-81-30). Проголосовать можно как в период досрочного голосования с 4 по 8 августа 2020 года включительно, так и в основной день голосования - 9 августа 2020 года (с 8.00 до 20.00).

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