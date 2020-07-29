Карантинные ограничения в Казахстане продлили до середины августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, в частности госкомиссии по обеспечению режима ЧП при главе государства, продлить со 2 августа еще на две недели ограничения общественной жизни из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на официальном сайте казахстанского лидера.

В сообщении отмечается, что по итогам совещания, которое прошло в среду, решено продлить карантинные меры, введенные 5 июля, "с последующим поэтапным смягчением".

По данным правительства, действующие ограничения уже позволили снизить уровень заболеваемости почти на 30%. Сейчас, согласно официальной статистике, в Казахстане регистрируют в среднем 1,5-1,6 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно. При этом число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось на 43%, пациентов в отделениях реанимации - на 27%.