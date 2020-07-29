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29.07.2020 18:47
Рубрика: Спорт

Есть еще оптимисты

Игры-2032 хотят провести пять стран, включая Катар
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Вот это и есть вера в победу над вирусом. Сегодня, когда Игры в Токио, перенесенные на 2021 год, под большим вопросом, нашлись оптимисты, приглашающие к себе летнюю Олимпиаду 2032 года. Об этом уже заявили Австралия, Индонезия, Индия и очень серьезный кандидат Германия. А теперь к ним присоединился и богатейший Катар.

Множество раз приходилось бывать в этой стране, где не в сам спорт, а в проведение крупнейших состязаний вкладывают миллиарды долларов. На встрече с одним из шейхов, принадлежащих к правящей династии Аль Тани, услышал признание. В Катаре хотели бы каждый месяц проводить крупные международные состязания на радость гражданам, а раз в год - важнейший комплексный турнир.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
МОК: Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей

И спортивные сооружения - современные, удобные, с искусственным охлаждением не только в закрытых залах, но и на открытых футбольных стадионах, которые должны принять Кубок мира по футболу-2022, производят впечатление прекрасное. Есть лишь два "но" - все они в обычное время пустуют. И второе: за те десять шагов, что идешь от автобуса с кондиционером до входа на стадион, становишься мокрым с головы до пят.

Поэтому катарцы планируют организовать летнюю Олимпиаду, как и предстоящий в конце 2022 года Кубок мира, холодными ноябрем или декабрем, когда температура достигает "всего" плюс 24 градусов.

Президент МОК Томас Бах благосклонно оценил готовность Катара пригласить Олимпиаду. Надо же когда-нибудь "завезти" Олимпийские игры и на Ближний Восток.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Блокнот Долгополова

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