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29.07.2020 04:35
Рубрика: В мире

Китай пообещал ответить на безрассудные действия США

Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI
Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Пекин ответит на действия Вашингтона в отношении Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Фото: Tom Brenner/Pool via AP
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"При столкновении с бесчинством и безрассудством США ответ будет твердым и рациональным",- сказал дипломат. По его словам, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт. Поднебесная заинтересована в стабильных связях между двумя странами, подчеркивается в сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР.

Также Ван И заявил, что другим странам лучше не оставаться в стороне, выступая в роли наблюдателей. "Необходимо предотвратить втягивание мира в новую холодную войну", считает глава МИД КНР. "Все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США", - добавил Ван И. Его слова приводит ТАСС.

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