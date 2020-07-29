Коллекционеры заплатили 193 миллиона долларов за лоты на Sotheby's

Выручка торгов Sotheby's "От Рембрандта до Рихтера" составила 193 миллиона долларов. При этом сразу несколько работ нашли своих владельцев за суммы, значительно превысившие их первоначальную оценочную стоимость, сообщают представители аукционного дома.

"В два раза больше было заплачено за триптих "Вид на Средиземное море". Это работы на тему кризиса с мигрантами в Европе, написаны они британским уличным художником Бэнкси. Пейзажи ушли с молотка почти за три миллиона, при изначальной оценке триптиха от одного до полутора миллионов долларов. Вырученные средства направят на оснащение больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пять лотов на прошедших в Лондоне торгах преодолели отметку в 10 миллионов. Коллекционеры рьяно боролись за работу швейцарского скульптора Альберто Джакометти под названием "Стоящая женщина", за пейзаж современного германского художника Герхарда Рихтера и абстрактный натюрморт Фернана Леже, за картину Жоана Миро "Женщина в красной шляпе" и автопортрет кисти Рембрандта, который по итогам аукциона ушел за рекордную сумму в 18,7 миллиона долларов. Всего же ценителям искусства был предложен 71 лот.