Коллекторам запретят звонить родне должников без согласия

Законопроект был внесен в Госдуму двумя депутатами. Они обратили внимание на правовую коллизию. Закон сегодня ограждает должника от излишне назойливого внимания взыскателя. Они могут с ним общаться в строго ограниченных рамках. Звонить ночью? Нельзя. Третий звонок за неделю? Нарушение. Более того, в какой-то момент должник может написать официальный отказ от общения с коллекторами. А вот у его близких согласия никто не спрашивает.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, цель проекта - защитить права граждан.

"Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников", - объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Права граждан будут защищены в первую очередь от неправомерного воздействия коллекторов. Владимир Груздев отметил, что сегодня установлены не слишком справедливые нормы.

"Разрешение, конечно, требуется, но его дает должник. Согласия самих родственников не спрашивают. Но именно родственники и должны определять, желают ли они общаться по данному поводу, ведь никаких обязательств у них нет. Кроме того, нередко коллекторы начинают беспокоить не только родственников, но и друзей, и соседей должника", - рассказал Владимир Груздев.

Также он пояснил, что законопроект вводит норму: любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности должника, может осуществляться кредиторами и коллекторами только в случае наличия письменного предварительного согласия указанных лиц.

Законопроектом также предусматривается их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Напомним, в 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов.

"Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

За нарушения правил предусмотрены штрафы.

По данным ФССП России, в 2019 году судами рассмотрено 2418 дел об административных правонарушениях по статье КоАП, наказывающей за нарушения процедуры взыскания просроченной задолженности. Виновных оштрафовали на общую сумму 114,7 миллиона рублей.

Сейчас министерство юстиции разрабатывает законопроект, модернизирующий систему контроля за взысканием долгов. В частности, коллекторов обяжут записывать свои разговоры с должником. Ведомство также подготовило и проект приказа, вводящего требования к оборудованию и программному обеспечению профессиональных коллекторских организаций.

Помимо прочего используемое оборудование должно обеспечивать ведение аудиозаписи разговоров при личных встречах, автоматическую аудиозапись телефонных разговоров с сохранением аудиоинформации в лицензируемых форматах, хранение аудиозаписей всех случаев ведения разговоров с должником или его представителем. Точно такие же требования будут предъявляться и к банкам.