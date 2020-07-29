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29.07.2020 02:59
Рубрика: В мире

Компания Kodak займется созданием лекарств в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США. О заключении соответствующего контракта рассказал президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Фото: iStock
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"Компания будет выпускать 25% всех компонентов непатентованных лекарственных средств в стране. Сейчас больше половины таких медикаментов на американский рынок поступают из Индии и Китая", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сумма госконтракта - 765 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на создание нового профильного предприятия Kodak Pharmaceuticals, которое и наладит выпуск дженериков. Сообщается, что разместить производство планируют в Нью-Йорке.

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