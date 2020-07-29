Косачев назвал бредом сообщения о распространении РФ фейков о COVID-19

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал публикации в американских изданиях о якобы причастности российской разведки к распространению дезинформации о коронавирусе.

Ранее СМИ США (Associated Press и New York Times) сообщили, что бывшие сотрудники ГРУ якобы размещают фейки, пытаясь повлиять на ход выборов американского президента в ноябре.

- Очередной бред, не более того, - отметил Косачев в комментарии журналистам.

Он напомнил, что до сих пор ни одна из конспирологических теорий указанных изданий "не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни".

- Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб, - заявил сенатор.