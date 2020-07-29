Легко переболевшие коронавирусом получают недолгий иммунитет

Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во вторую волну COVID-19, заявил заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов. Ученый сообщил это в эфире телеканала "Россия 24".

Он не согласился с мнением, что осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.

"Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо, - рассказал Иматдинов. - К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает. Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет - вопрос открыт", - отметил он.

Ранее директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни. А по нынешним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число россиян, болеющих COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, на данный момент превышает 25%.