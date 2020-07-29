Летняя киношкола открыла двери

Уникальный проект Союзного государства - бесплатная летняя онлайн-киношкола Александра Митты - вновь начинает свою работу.

В школе преподают лучшие кинематографисты из России, Беларуси, других стран. Сценарное мастерство и драматургию ведет сам мэтр - режиссер Александр Митта. На его учебнике "Кино между Адом и Раем" выросло не одно поколение сценаристов. Преподавать режиссуру Александр Митта начал в сорок лет. Он снял фильм "Шагал и Малевич" о витебском периоде жизни художников, декорациями стали улицы древнего Витебска. Фильм участвовал в 2017 году в кинорынке международного Берлинского кинофестиваля.

Мастер-классы по сценариям для полнометражных лент и продюсированию телевизионных сериалов проведет профессор лучших голливудских киношкол Нил Ландау. Для молодых режиссеров и актеров просто бесценен курс Марка Тревиса, автора книги-бестселлера "Путешествие режиссера: творческое сотрудничество режиссеров, сценаристов и актеров".

По многочисленным просьбам студентов возобновятся мастер-классы Дмитрия Астрахана на тему "Работа режиссера с актером". Сам Астрахан много снимает на базе "Белорусьфильма", его родители - Ханан Маркович Астрахан и Сусанна Марковна Маневич - выходцы из Беларуси.

В школе преподают лучшие кинематографисты из России, Беларуси, других стран

Среди преподавателей школы - популярный режиссер Николай Лебедев. Он лауреат Государственной премии РФ, самые кассовые фильмы последних лет - его. Его "Легенда N 17" взяла шесть "Золотых орлов".

Павел Санаев прочтет лекции для сценаристов. Он автор нашумевших книг "Похороните меня за плинтусом" и "Хроники раздолбая". В 2001 году его фильм "На игре" стал самым кассовым в зарубежном прокате.