Летные испытания двигателя ПД-35 начнутся в 2025 году

Прошел первый этап испытаний демонстратора вентилятора двигателя ПД-35, изготовленного из полимерных композитных материалов в составе двигателя ПД-14. Сухие строчки официального сообщения, которое одновременно сделали управляющий директор - генконструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев и заместитель гендиректора - руководитель приоритетного технологического направления "Технологии двигателестроения" ОДК Валерий Гейкин. А на самом деле для нашей страны - это настоящая сенсация.

Заявление было сделано в ходе пресс-конференции, которую провело 29 июля информагентство ТАСС в онлайн-формате. Журналистам не только рассказали о том, как идут работы по созданию принципиально новых лопаток для газовых турбин большой мощности, но и показали готовую лопатку. Выглядела она очень изящно и даже красиво.

В силу ряда причин мы серьезно отстали от мирового уровня в разработке и выпуске именно авиадвигателей большой мощности. И теперь пытаемся наверстать упущенное. Если судить по старту, то все у нас может получиться.

Четыре года назад начались работы над двигателем ПД-35. Одна из сложнейших задач, которую пришлось решать его создателям, - проектирование вентилятора, диаметр которого превышает три метра. Было ясно, что если лопатки для него делать из титана, даже с использованием технологии их пустотелости, то масса вентилятора окажется слишком большой. Особого выигрыша от прибавленной мощности не будет. Пришли к выводу - делать вентилятор из композиционных материалов, то есть, пластиковым. Решение весьма смелое и рискованное, но уже не оригинальное. На Западе вентиляторы для всех двигателей широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов делают только из композитов. Осваивали там эту технологию около двадцати лет, затратив в общей сложности несколько сот миллиардов долларов.

Идти на такие затраты было необходимо. Дело в том, что применение композитов в вентиляторах больших газотурбинных двигателей позволяет уменьшить массу мотора на несколько сот килограммов. А вес в авиации имеет критическое значение.

Сегодня секретом разработок и строительства пластиковых моторов владеют три страны - Великобритания, США и Франция. Россия может стать четвертой.

Надо отметить, что вентилятор газовой турбины довольно уязвим от внешних воздействий. В него в первую очередь попадет весь аэродромный мусор, случается, влетают птицы. Хрупкий пластик может разрушиться, что, в свою очередь, способно привести к остановке двигателя и даже к его пожару. Для того, чтобы этого не произошло, используются различные конструкционные решения. Разработчики ПД-35 их нашли и применили.

На создание нового двигателя планируется выделить 180 млрд рублей. За рубежом, напомним, потратили сотни миллиардов долларов, евро и фунтов стерлингов. Сейчас начинается этап стендовых испытаний пластмассовых лопаток. Он достаточно длительный и трудоемкий. Основная задача - получить уверенность в том, что работать вентилятор, созданный из композитов, сможет и в воздухе. Для ускорения работ и оптимизации затрат принято довольно грамотное решение создать и испытать композитный вентилятор в размерах аналогичного, но титанового, который стоит на серийно выпускающемся ПД-14. Это позволит уже в скором времени провести испытания на летающей лаборатории.

Летные испытания уже полноразмерного демонстратора ПД-35 по графику должны начаться в 2025 году. В серию принципиально новые моторы планируется запустить в конце будущего десятилетия.

Разработчики рассчитывают, что именно ПД-35 будет выбран для установки на перспективный российско-китайский самолет CR929. Будет он предлагаться и на Ил-96-400М. Стоит добавить, что при создании нового мотора в обязательном порядке учитываются все самые жесткие международные требования, предъявляемые к таким двигателям. А это значит, что ПД-35 сможет получить международные сертификаты и свободно выходить на мировой рынок двигателей большой мощности.