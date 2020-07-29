В связи с этим глава Американского дипломатического общества Ричард Хаас отметил, что пламенные речи Помпео говорят о том, что он "не понимает Китай". Действительно, Помпео не понимает реальной ситуации в Китае.

Вопрос о поддержке народом страны китайского правительства на протяжении многих лет занимал первое место в списке самых известных международных опросов общественного мнения. Почему китайское правительство получило такое высокое доверие народа? Основная причина заключается в том, что правящая партия Китая и интересы народа едины. Внезапная эпидемия COVID-19 вновь продемонстрировала актуальность идеи "народ превыше всего" и "жизнь дороже всего", которых придерживается Коммунистическая партия Китая. Это важный опыт Китая в достижении значительных стратегических результатов в области борьбы с эпидемией всего за три месяца.

С другой стороны, китайский народ ценит мир и трезво оценивает все ужасы кровавых конфликтов, социальных беспорядков и разрушений, вызванных политическими интересами американских политиков в международном сообществе, и никогда не позволит подобным событиям происходить на китайской земле.

Майк Помпео не может понять эту тесную связь между правящей партией Китая и народом страны. Политики, подобные ему, должны понять одну простую истину: китайцев - 1,4 миллиарда человек, и чем больше эти политики намеренно провоцируют народ, тем больше народ доверяет и поддерживает правящую партию Китая. Как сказал бывший помощник госсекретаря США Дэниел Рассел, методы Помпео уже "устарели и неэффективны" и имеют обратный эффект.