Из червячка в змеи
Библейский сюжет про двух братьев - Каина и Авеля - так бы и остался трагедией, погребенной пылью тысячелетий, если бы не одно "но": каждый, впускающий в себя пагубное чувство, имеет шанс повторить путь первого злодея. И Библия не просто предупреждает об этом, показывая механизм проникновения ненависти в сердце человеческое. Она предлагает своего рода тест, позволяющий диагностировать: инфицирована ли моя душа коварной бациллой злобы или нет.
Итак, история первой зависти. После грехопадения и изгнания из рая у Адама с Евой родился мальчик. И сказала Ева: "Приобрела я человека от Господа". Имя Каин как раз и означает "приобретение". Скорей всего Ева посчитала, что ее ребенок - дар Божий, она надеялась, что Каин и станет тем, кто сумеет сокрушить власть дьявола: помните, как после грехопадения Бог пообещал, что от "семени жены" появится Тот, Кто поразит в голову змия-искусителя? Ева-то, конечно, эти слова не могла забыть, и в Каине были сосредоточены все ее надежды на возвращение к прежней жизни в Эдемском саду. А вот на второго сына, на Авеля, таких надежд она не возлагала. Потому и назвала его Авель, что по-древнееврейски означает "пар, дуновение ветра, или... ничто, тщета". Возможно, Каин с самого начала не оправдал ожиданий матери - так бывает! - поэтому по поводу Авеля иллюзий уже не строили.
И был Авель пастухом, а Каин земледельцем. Однажды братья решили принести Богу жертву. Каин принес "от плодов земли", а Авель - овец из своего стада, лучших овец. Понятно, что Господь не нуждается ни в плодах, ни в овцах, даже самых лучших. Смысл жертвы, приносимой Богу, в том, что наше сердце, осознавая и свою греховность, и свою неразрывную связь с Творцом, демонстрирует это на вещественном уровне - ведь мы сами-то материальны. Это нам, а не Богу, нужны и отменные плоды, и тонкорунные овцы, и много всего другого, но из любви к Господу мы отрываем насущное от себя. Отдавая лучшее, а не по принципу: "На тебе, Боже, что нам негоже!"
Каин над выбором не парился - отдал, как отметился. Но оказалось, с Богом так нельзя. Неискренность, фальшь в отношениях со Всевидящим не проходят. Не в том смысле, что Господь этого не прощает. Нет, Он Всемилостив, в этом мы еще убедимся. Дело в том, что червячок самонадеянности: "А чего напрягаться!"- слишком быстро превращается в змия-губителя. Небрежность, с которой Каин принес свою жертву, свидетельствовала: он не считал, что отношения с Богом стоят особого внимания и усилий. Если по совести, не нам осуждать Каина за это.
Предостережение - в игнор?
И сказано, что принял Господь дар Авеля, а дар Каина - нет. Почему? Во-первых, это право Бога: принимать жертву или не принимать. А во-вторых, жертва Богу - сердце сокрушенное и смиренное. А вот этого Каин и не преподнес.
Увидев, что жертва брата принята, а его нет, огорчился Каин, поникло лицо его. Так и мы: часто, делая что-то для Бога или для ближних, ждем за это награды. И, не получая ее, становимся грустны и раздосадованы - в этот момент и выясняется, ради чего были наши усилия: ради поощрения или ради самой радости быть сопричастными добру и Господу.
И явился Господь Каину: удивительно, но Бог явился не Авелю - праведнику с чистой, открытой душой, а его брату, в сердце которого уже закралась зависть, а лицо исказила злоба. Да, Господь явился грешнику, чтобы остановить, вразумить: Бог ведь приходит спасти не праведников, грешников. И сказал Бог Каину: "Почему ты огорчился? Отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, разве ты не поднимаешь к небу лица твоего? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним".
Смотрите, Бог дает возможность Каину увидеть, что же с ним происходит! Остановиться, покаяться! И тут мы слышим из уст Господа важнейший закон духовной жизни: "Если не делаешь доброго, то у дверей лежит грех - то есть, если ты уже не способен сделать добро с чистым сердцем, не формально, а искренне, это значит, что грех уже рядом, при дверях! Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним!" - предостерегает Бог.
Бесполезно, буквально следующая фраза Книги Бытия, рассказывающей о последствиях зародившейся в душе Каина злобы, звучит так: "И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его".
Первый тест - из Библии
Обратите внимание, Книга Бытия не останавливается ни на вероломстве Каина, ни на чистоте ничего не подозревающего Авеля, равно как и на подробностях самого первого убийства на земле. Детали не важны. Важен духовный закон, открытый для нас Создателем: "Если мы творим добро, значит, мы еще с Богом, если мы не способны на добрый поступок, значит, грех рядом, у порога нашей души. Но еще можно остановиться! Он, грех, нас влечет, но мы властны господствовать над ним! И если мы на этом этапе не одумаемся, если не прислушаемся к Богу, а наша совесть - это и есть голос Бога в нас, то финал будет страшен!" Каин не способен искренне творить добро, и его сердце становится вместилищем, которое ищет дьявол: таков объективный закон, фиксирующий, как человек отдает свое сердце либо Богу, либо врагу рода человеческого. Зло влечет, и если ты пассивен, если не в состоянии стать соработником Бога в делании добра, то, хочешь ли ты того, не хочешь, грех унесет тебя в адовы бездны. Кстати, зависть проворнее других страстишек открывает врата нашей души дьяволу.
И еще. Рассказанное учит: "Если приступаешь служить Богу, если делаешь доброе, готовься к искушению, проверке - ради чего ты это совершил, из любви ли?" Закон, объясняемый активностью сатаны и механикой греха. При этом, если после хорошего дела следуют серьезные испытания, знай: ты реально принес добро.
И земля уходит из-под ног
Но вернемся к завистнику. И сказал Бог Каину: "Где Авель, брат твой?" - Господь дает Каину еще один шанс одуматься, покаяться. Но что мы слышим в ответ? Дерзкое и не менее глупое: "Не знаю; разве я сторож брату моему?" Каин пытается Всезнающего обмануть: грех всегда ослепляет, так что человек теряет способность воспринимать Бога. Ослепленному начинает казаться, что он сможет одурачить Самого Творца. И тогда Бог возвышает свой глас. И сказал Господь: "Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли! И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей! И когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы своей для тебя. Будешь ты изгнанником и скитальцем на земле!" Вот тут-то раскаты Божьего гнева дошли до сердца братоубийцы, и осознал он вину, и покаялся, и взмолился о пощаде.
"Исповедание достаточное, но не благовременное, - пишет святитель Иоанн Златоуст. И добавляет: - Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человеколюбие Божие, если мы в надлежащее время приносим покаяние". Но время-то как раз и было упущено. Судите сами, грех всегда инструмент смерти - и физической, и духовной. Через грех смерть входит в наш мир, ведь Бог смерти не сотворил, Он создал людей бессмертными. Авель был первым умершим на земле. Но и Каин - первый убийца, совершив злодеяние, погубил свою душу. И если Адама и Еву за их грехопадение в Раю Бог не проклинает, Он проклинает за них змия-искусителя и землю, то на Каина Господь накладывает проклятие. Какое? Земля - опора человека в нашем мире, перестает быть твердыней надежности. Говорят, она содрогалась, начиная ходить ходуном всюду, где ступал завистник.