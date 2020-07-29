Завсегдатаи соцсетей, по мнению ученых США и Сингапура, в зоне заражения - завистью. Ведь треть опрошенных признает: они не раз испытывали уколы разрушительного чувства, глядя на свою френдленту. Причем часть "инфицированных" после этого не только не перестает следить за раздражающими персонами, но, напротив, начинает заходить на неприятные страницы чаще. "Чтобы поставить наглеца на место" или надеясь, что у баловня судьбы наконец-то все пошло под откос.

Из червячка в змеи

Библейский сюжет про двух братьев - Каина и Авеля - так бы и остался трагедией, погребенной пылью тысячелетий, если бы не одно "но": каждый, впускающий в себя пагубное чувство, имеет шанс повторить путь первого злодея. И Библия не просто предупреждает об этом, показывая механизм проникновения ненависти в сердце человеческое. Она предлагает своего рода тест, позволяющий диагностировать: инфицирована ли моя душа коварной бациллой злобы или нет.

Итак, история первой зависти. После грехопадения и изгнания из рая у Адама с Евой родился мальчик. И сказала Ева: "Приобрела я человека от Господа". Имя Каин как раз и означает "приобретение". Скорей всего Ева посчитала, что ее ребенок - дар Божий, она надеялась, что Каин и станет тем, кто сумеет сокрушить власть дьявола: помните, как после грехопадения Бог пообещал, что от "семени жены" появится Тот, Кто поразит в голову змия-искусителя? Ева-то, конечно, эти слова не могла забыть, и в Каине были сосредоточены все ее надежды на возвращение к прежней жизни в Эдемском саду. А вот на второго сына, на Авеля, таких надежд она не возлагала. Потому и назвала его Авель, что по-древнееврейски означает "пар, дуновение ветра, или... ничто, тщета". Возможно, Каин с самого начала не оправдал ожиданий матери - так бывает! - поэтому по поводу Авеля иллюзий уже не строили.

И был Авель пастухом, а Каин земледельцем. Однажды братья решили принести Богу жертву. Каин принес "от плодов земли", а Авель - овец из своего стада, лучших овец. Понятно, что Господь не нуждается ни в плодах, ни в овцах, даже самых лучших. Смысл жертвы, приносимой Богу, в том, что наше сердце, осознавая и свою греховность, и свою неразрывную связь с Творцом, демонстрирует это на вещественном уровне - ведь мы сами-то материальны. Это нам, а не Богу, нужны и отменные плоды, и тонкорунные овцы, и много всего другого, но из любви к Господу мы отрываем насущное от себя. Отдавая лучшее, а не по принципу: "На тебе, Боже, что нам негоже!"

Каин над выбором не парился - отдал, как отметился. Но оказалось, с Богом так нельзя. Неискренность, фальшь в отношениях со Всевидящим не проходят. Не в том смысле, что Господь этого не прощает. Нет, Он Всемилостив, в этом мы еще убедимся. Дело в том, что червячок самонадеянности: "А чего напрягаться!"- слишком быстро превращается в змия-губителя. Небрежность, с которой Каин принес свою жертву, свидетельствовала: он не считал, что отношения с Богом стоят особого внимания и усилий. Если по совести, не нам осуждать Каина за это.

Предостережение - в игнор?

И сказано, что принял Господь дар Авеля, а дар Каина - нет. Почему? Во-первых, это право Бога: принимать жертву или не принимать. А во-вторых, жертва Богу - сердце сокрушенное и смиренное. А вот этого Каин и не преподнес.

Увидев, что жертва брата принята, а его нет, огорчился Каин, поникло лицо его. Так и мы: часто, делая что-то для Бога или для ближних, ждем за это награды. И, не получая ее, становимся грустны и раздосадованы - в этот момент и выясняется, ради чего были наши усилия: ради поощрения или ради самой радости быть сопричастными добру и Господу.

И явился Господь Каину: удивительно, но Бог явился не Авелю - праведнику с чистой, открытой душой, а его брату, в сердце которого уже закралась зависть, а лицо исказила злоба. Да, Господь явился грешнику, чтобы остановить, вразумить: Бог ведь приходит спасти не праведников, грешников. И сказал Бог Каину: "Почему ты огорчился? Отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, разве ты не поднимаешь к небу лица твоего? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним".

Смотрите, Бог дает возможность Каину увидеть, что же с ним происходит! Остановиться, покаяться! И тут мы слышим из уст Господа важнейший закон духовной жизни: "Если не делаешь доброго, то у дверей лежит грех - то есть, если ты уже не способен сделать добро с чистым сердцем, не формально, а искренне, это значит, что грех уже рядом, при дверях! Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним!" - предостерегает Бог.

Лучше иметь змею, клубящуюся в утробе, чем зависть, внутри гнездящуюся, считали святые

Бесполезно, буквально следующая фраза Книги Бытия, рассказывающей о последствиях зародившейся в душе Каина злобы, звучит так: "И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его".

Первый тест - из Библии

Обратите внимание, Книга Бытия не останавливается ни на вероломстве Каина, ни на чистоте ничего не подозревающего Авеля, равно как и на подробностях самого первого убийства на земле. Детали не важны. Важен духовный закон, открытый для нас Создателем: "Если мы творим добро, значит, мы еще с Богом, если мы не способны на добрый поступок, значит, грех рядом, у порога нашей души. Но еще можно остановиться! Он, грех, нас влечет, но мы властны господствовать над ним! И если мы на этом этапе не одумаемся, если не прислушаемся к Богу, а наша совесть - это и есть голос Бога в нас, то финал будет страшен!" Каин не способен искренне творить добро, и его сердце становится вместилищем, которое ищет дьявол: таков объективный закон, фиксирующий, как человек отдает свое сердце либо Богу, либо врагу рода человеческого. Зло влечет, и если ты пассивен, если не в состоянии стать соработником Бога в делании добра, то, хочешь ли ты того, не хочешь, грех унесет тебя в адовы бездны. Кстати, зависть проворнее других страстишек открывает врата нашей души дьяволу.

И еще. Рассказанное учит: "Если приступаешь служить Богу, если делаешь доброе, готовься к искушению, проверке - ради чего ты это совершил, из любви ли?" Закон, объясняемый активностью сатаны и механикой греха. При этом, если после хорошего дела следуют серьезные испытания, знай: ты реально принес добро.

И земля уходит из-под ног

Но вернемся к завистнику. И сказал Бог Каину: "Где Авель, брат твой?" - Господь дает Каину еще один шанс одуматься, покаяться. Но что мы слышим в ответ? Дерзкое и не менее глупое: "Не знаю; разве я сторож брату моему?" Каин пытается Всезнающего обмануть: грех всегда ослепляет, так что человек теряет способность воспринимать Бога. Ослепленному начинает казаться, что он сможет одурачить Самого Творца. И тогда Бог возвышает свой глас. И сказал Господь: "Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли! И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей! И когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы своей для тебя. Будешь ты изгнанником и скитальцем на земле!" Вот тут-то раскаты Божьего гнева дошли до сердца братоубийцы, и осознал он вину, и покаялся, и взмолился о пощаде.

"Исповедание достаточное, но не благовременное, - пишет святитель Иоанн Златоуст. И добавляет: - Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человеколюбие Божие, если мы в надлежащее время приносим покаяние". Но время-то как раз и было упущено. Судите сами, грех всегда инструмент смерти - и физической, и духовной. Через грех смерть входит в наш мир, ведь Бог смерти не сотворил, Он создал людей бессмертными. Авель был первым умершим на земле. Но и Каин - первый убийца, совершив злодеяние, погубил свою душу. И если Адама и Еву за их грехопадение в Раю Бог не проклинает, Он проклинает за них змия-искусителя и землю, то на Каина Господь накладывает проклятие. Какое? Земля - опора человека в нашем мире, перестает быть твердыней надежности. Говорят, она содрогалась, начиная ходить ходуном всюду, где ступал завистник.