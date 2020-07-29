МИД Германии продлил до 31 августа предупреждение по выезду за границу

Во многих странах, хорошо приспособленных для отдыха, число инфицированных коронавируом снова растет. Некоторые европейские государства, которые ранее считались безопасными, вскоре могут превратиться в зону риска. В этой связи МИД Германии продлил до 31 августа предупреждение о выезде за границу.

Документ предостерегает граждан от ненужных поездок, за исключением большинства стран ЕС и ассоциированных с Шенгеном государств - Швейцарии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Соединенного Королевства. Хотя выезд в эти страны не запрещен, в экстренном случае отдыхающие могут оказаться в трудной ситуации из-за более сложных условий въезда и выезда, а также карантина, пишет журнал Focus.

При этом отмечается, что открытие границ после пандемии стало большой радостью для туристов по поводу вновь обретенной свободы передвижения. Однако, как оказалось, это имело временный эффект, чего серьезно опасались эксперты. Во многих туристических регионах, таких как Испания, Португалия и Австрия, уровень инфицирования снова растет.

Для отдыхающих это означает не только повышенный риск заражения, но и, возможно, карантин по возвращении, если страна классифицируется как зона риска в краткосрочной перспективе. Карантинный период обычно составляет 14 дней и регулируется правилами каждой отдельной федеральной земли. Избежать ограничений могут лица, которые представят отрицательный тест Sars-CoV-2 со сроком 48 часов при въезде в страну.

Кроме того, институт Роберта Коха назвал в общей сложности 130 стран мира, которые считаются зоной риска в связи с пандемией, включая некоторые популярные места отдыха. Примечательно, что единственной европейской страной, которая в настоящее время считается неблагоприятной ввиду пандемии, стал Люксембург. За последние семь дней уровень заболеваемости превысил 50 вновь инфицированных на 100 000 жителей. Немецкий МИД однозначное вынес предупреждение о недопустимости въезда. Тем не менее, границы все еще открыты и нет никаких ограничений.

В перечень института Роберта Коха попали также такие популярные туристические направления, как Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Египет, Кабо-Верде, Доминикана и Мальдивы. Среди бывших советских республик в списке, в том числе, оказались Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, а также Украина.