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29.07.2020 11:07
Рубрика: Происшествия

Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Текст: Иван Егоров

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд, где сегодня в 11.00 должны начаться предварительные слушания по делу о смертельном ДТП с его участием.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд

Ефремова привезли к зданию суда на легковом автомобиле с символикой ФСИН. У суда его уже ждали многочисленные журналисты.

"Михаил Олегович, почему отказались от признания вины?", - несколько раз успели спросить Ефремова журналисты, пока он шел от машины до здания суда. Впрочем, сам актер, обвиняемый в смертельном ДТП, ничего на это не ответил и молча зашел в суд. О том, что актер не признает вины, и об отказе в рассмотрении процесса в особом порядке заявила его защита. Сами слушания сегодня, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, пройдут в закрытом режиме. Ожидается, что суд назначит дату начала процесса по существу.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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