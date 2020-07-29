Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд, где сегодня в 11.00 должны начаться предварительные слушания по делу о смертельном ДТП с его участием.

Ефремова привезли к зданию суда на легковом автомобиле с символикой ФСИН. У суда его уже ждали многочисленные журналисты.

"Михаил Олегович, почему отказались от признания вины?", - несколько раз успели спросить Ефремова журналисты, пока он шел от машины до здания суда. Впрочем, сам актер, обвиняемый в смертельном ДТП, ничего на это не ответил и молча зашел в суд. О том, что актер не признает вины, и об отказе в рассмотрении процесса в особом порядке заявила его защита. Сами слушания сегодня, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, пройдут в закрытом режиме. Ожидается, что суд назначит дату начала процесса по существу.