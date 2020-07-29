Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет

Японские ученые оживили споры микробов, найденные в отложениях осадочных пород, которые сформировались на дне Тихого океана в середине мелового периода. Благодаря этому биологи поймут, как бактерии эволюционировали за это время.

Исследование, в котором говорится о том, что бактерии возрастом 101,5 миллиона лет были собраны со дна океана, а потом начали питаться и размножаться, были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Океанологи собрали на глубине в районе Южно-Тихоокеанского круговорота (считается, что это безжизненная зона, где обитают только бактерии) образцы глубоководных осадочных пород. Ученые обратили внимание, что породы со дна Тихого океана были необычно пористыми. В них было относительно много кислорода для такой глубины. Так появилась мысль о том, что в этих породах могут остаться следы бактерий или живые микробы, которые приспособились к существованию в условиях, когда пищи практически нет. Исследование подтвердило, что бактерии были даже в самых древних слоях породы.

Ученые решили оживить эти бактерии и заставить их расти в других условиях обитания. Для этого исследователи использовали различные питательные вещества, помеченные атомами тяжелых изотопов углерода и азота. За счет этого исследователи следили за круговоротом этих частиц с помощью масс-спектрометров. Оказалось, что микробы ожили и начали поглощать эти вещества.

Ученые отметили, что у этих микробов низкая скорость обмена веществ, а размножаются они медленнее, чем другие микробы, живущие на такой глубине. Геномы этих организмов почти не изменились с мезозоя, поэтому ученые смогут понять, как эволюционировали бактерии за сто миллионов лет.