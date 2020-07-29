Новости

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровском крае назначен первый зампред правительства 11:53
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет 11:20
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:12
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 11:07
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% 10:59
Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников 10:39
В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона 10:26
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 11:20
Рубрика: Общество

Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет

Текст: Юлия Мякишева

Японские ученые оживили споры микробов, найденные в отложениях осадочных пород, которые сформировались на дне Тихого океана в середине мелового периода. Благодаря этому биологи поймут, как бактерии эволюционировали за это время.

Исследование, в котором говорится о том, что бактерии возрастом 101,5 миллиона лет были собраны со дна океана, а потом начали питаться и размножаться, были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Фото: Фото: iStock
Биологи открыли у бактерий коллективную память

Океанологи собрали на глубине в районе Южно-Тихоокеанского круговорота (считается, что это безжизненная зона, где обитают только бактерии) образцы глубоководных осадочных пород. Ученые обратили внимание, что породы со дна Тихого океана были необычно пористыми. В них было относительно много кислорода для такой глубины. Так появилась мысль о том, что в этих породах могут остаться следы бактерий или живые микробы, которые приспособились к существованию в условиях, когда пищи практически нет. Исследование подтвердило, что бактерии были даже в самых древних слоях породы.

Ученые решили оживить эти бактерии и заставить их расти в других условиях обитания. Для этого исследователи использовали различные питательные вещества, помеченные атомами тяжелых изотопов углерода и азота. За счет этого исследователи следили за круговоротом этих частиц с помощью масс-спектрометров. Оказалось, что микробы ожили и начали поглощать эти вещества.

Ученые отметили, что у этих микробов низкая скорость обмена веществ, а размножаются они медленнее, чем другие микробы, живущие на такой глубине. Геномы этих организмов почти не изменились с мезозоя, поэтому ученые смогут понять, как эволюционировали бактерии за сто миллионов лет.

Наука Общество Природа Общество Наука

Главное сегодня

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года