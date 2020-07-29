Минобрнауки: Число бюджетных мест в вузах увеличится

Совсем скоро - 31 июля - министерство науки и высшего образования планирует закончить процесс распределения контрольных цифр приема абитуриентов на бюджетные места в вузах на 2021/2022 учебный год. Также будет ясно, как и куда пойдут дополнительные 11 с лишним тысяч мест, которые были экстренно выделены на этот учебный год.

Всего на 2021/22 учебный год для абитуриентов будет доступно 542,7 тысячи бюджетных мест, причем почти 34 тысячи из них - тоже дополнительные, выделенные во исполнение послания президента от 15 января 2020 года.

- С этого года приоритет при распределении бюджетных мест закрепляется за региональными вузами, - напоминает пресс-служба Минобрнауки. - Так, общая доля Москвы и Санкт-Петербурга начнет снижаться год от года и к 2030 году составит чуть больше 21 процента. Сейчас - 24,3 процента. Но при этом количество бюджетных мест в столицах также будет расти.