Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре

Поставки медицинского оборудования для лечения COVID-19 будут завершены в августе-сентябре. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, проходившего под председательством Владимира Путина, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"По основным видам медицинского оборудования произведено 8,5 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких, две тысячи тепловизоров и 17,5 тысяч обеззараживателей воздуха. В августе-сентябре мы полностью завершим поставки этого медоборудования в регионы", - сказал Сергей Цыб.