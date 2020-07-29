Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года

Большинство регионов готовы к очному началу учебного года в традиционном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента.

- Большинство регионов готовы [к началу учебного года], с остальными отрабатываем в точечном режиме, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Перед началом учебного года, кроме региональных августовских совещаний, мы проведем Всероссийское родительское собрание и Федеральный педагогический совет. Обсудим темы, которые беспокоят людей, дадим самую подробную и актуальную информацию.

Напомним, ранее министр просвещения заявил, что в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате