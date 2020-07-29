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29.07.2020 18:12
Рубрика: Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Текст: Ксения Колесникова
Школьникам не придется в 2022 году сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Проект приказа об этом опубликовало Министерство просвещения.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Внести в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования… изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции: "Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык" и "Математика", - говорится в документе.

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А в старой версии в этом списке был еще и "Иностранный язык". Теперь он исключается.

- Изменения во ФГОС в части исключения предмета "Иностранный язык" из числа обязательных инициированы участниками общественного обсуждения, состоявшегося по инициативе партии "Единая Россия", ?а также Общественной палатой города Москвы, - говорится в пояснительной записке к документу. - Для обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация - "Русский язык" и "Математика" - приказом также исключается указание на форму проведения - единый государственный экзамен, ?так как участники с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалиды и дети-инвалиды вправе пройти ГИА в форме государственного выпускного экзамена.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Баллы ЕГЭ выросли по сравнению с результатами прошлых лет

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Однако эта норма очень сильно волновала многих родителей, которые выступали против. Широкие обсуждения целесообразности введения ЕГЭ по иностранному языку продолжались на протяжении нескольких последних лет.

Если новый проект приказа министерства будет утвержден, выпускники и их родители вздохнут с облегчением. При этом ребята, которым ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому, испанскому или китайскому языку нужен для поступления в вузы, спокойно будут сдавать его как предмет по выбору.

Дословно

- Иностранные языки - важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться, - прокомментировали документ в Минпросвещения. - При этом по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках ОНФ и при участии депутатского корпуса партии "Единая Россия", а также Общественной палаты Москвы, Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку. При этом он по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору. Отмечаем, что данный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года