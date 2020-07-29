Новые правила определения энергоэффективности зданий разработал минстрой.

Сейчас, отмечается в пояснении к документу, для достоверной фактической оценки энергоэффективности дома необходимы статистические данные приборов учета тепловой и электрической энергии за три-четыре отопительных сезона.

Определять класс энергоэффективности оптимальнее по проектным параметрам зданий, считают в ведомстве. Это должны будут делать органы госстройнадзора или госжилнадзора. Новый порядок поможет снизить стоимость строительства, а также на 20-30% сократить эксплуатационные расходы.

Сейчас две трети новостроек имеют низкие классы энергоэффективности, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Экономия на этапе строительства приводит к удорожанию эксплуатации, - отмечает он. - Например, только в 5% домов есть индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием. Если их нет, то при теплой погоде зимой люди переплачивают за отопление".