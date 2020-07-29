Минтруд назвал частые ошибки госслужащих при подаче деклараций

Госслужащие могут подать декларацию о доходах до 1 августа, а точнее, как уточняют в минтруде, до 23.59 1 августа. Но если сделать это на две минуты позже, это будет уже нарушение, грозящее увольнением. Речь идет не только о депутатах и министрах. Точно такие же бумаги заполняют простые клерки из различных ведомств или работники муниципалитетов, чья зарплата может едва превышать прожиточный минимум. Минтруд рассказал "РГ" о типичных ошибках в декларациях.

"В большинстве случаев ошибки при заполнении декларации связаны с невнимательностью, - отмечают в минтруде. - Часто допускают ошибки на титульном листе, некорректно указывают наименования антикоррупционного подразделения, путают адрес собственной регистрации. Частый случай, когда сообщают о собственности на дачу, приводят данные о доме, а об участке забывают".

Если ошибка в декларации связана с желанием сокрыть преступный доход, это дело правоохранительных органов. Но в большинстве случаев речь идет именно о ляпах.

Другой распространенный источник ошибок связан с банковскими счетами, добавляют в минтруде. Люди смотрят информацию об остатке средств в sms-сообщениях от банка, а не в выписке. Из-за этого при проверке случаются несовпадения сумм, на которые обращают внимание борцы с коррупцией.

Декларанты часто путают должности, род занятий и места работы супругов, забывают о проданной год назад машине, сдаваемых в аренду квартирах, ошибаются при указании места нахождения своей недвижимости, перечисляет юрист Оксана Обухова.

В большинстве случаев неверные и неполные данные в декларациях - не злой умысел, а ляпы

"Забывают указать или путают детали обязательств по займам и кредитам, особенно оформленных кем-то из членов семьи, - продолжает она. - Хотя положено указывать каждое обязательство финансового характера на сумму от 500 тыс. рублей, где должником или кредитором выступает сам чиновник или его родственники".

Не каждая ошибка, допущенная в декларации, может привести к серьезным последствиям, напоминает юрист и медиатор Юрий Капштык. Не последует серьезного наказания, если величина ошибки составила менее 20% годового дохода семьи госслужащего. Не считаются существенным сокрытие данных о счетах, на которых лежит менее 10 тыс. рублей, неуказание в декларации дохода от продажи автомобиля дешевле 300 тыс. рублей.

"Если декларант своевременно обнаружил ошибку и подал уточняющие сведения, то его никто к ответственности не привлечет, равно как и за ошибки, из которых нельзя усмотреть какие-либо коррупционные признаки, - добавляет партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский. - Умышленное искажение декларации может привести к проверкам, привлечению к дисциплинарной и даже уголовной ответственности, а также изъятию незадекларированного имущества".

Чтобы помочь заполнять декларации, минтруд ежегодно обновляет методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, отмечают в ведомстве. И рекомендуют для безупречного заполнения анкеты внимательно их изучить, а также скрупулезно переписывать данные с оригиналов всех документов о собственности, зарплате и имуществе.