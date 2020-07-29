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29.07.2020 13:01
Рубрика: Экономика

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

Текст: Елена Манукиян
Если пенсионер решил получать пенсию через банк, то при желании он сможет сохранить прежнюю дату ее доставки. Соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий подготовил Минтруд.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В документе говорится, что по заявлению гражданина переводить пенсию ему могут через кредитную организацию, при этом "с учетом его волеизъявления" период выплаты сохраняется.

Фото: iStock
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"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию. Например, ее можно забирать самостоятельно в почтовом отделении или деньги могут приносить на дом почтальоны. Однако по почте выплата может прийти позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату его окончания лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя.

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Однако сегодня наибольшую популярность приобретает способ получения пенсий через банки. В этом случае пенсионеру предоставят выбор, и дату поступления денежных средств на счет с ним должны будут согласовать, а по желанию - оставить прежнюю, к которой он привык. Минтруд предлагает сохранить право за пенсионерами сохранять её также при смене банка.

"Пенсионер вправе по своему усмотрению сменить кредитную организацию, осуществляющую доставку страховых пенсий. В этом случае, по действующим правилам, может измениться и дата доставки пенсии. Согласно предложенным Минтрудом изменениям, кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств", - говорится в сообщении ведомства.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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