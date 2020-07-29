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29.07.2020 19:48
Рубрика: Власть

ЗАГС узнает о потере сам

Свидетельство о смерти станет электронным
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Минздрав предлагает выдавать медицинское свидетельство о смерти в форме электронного документа. Также электронные свидетельства о смерти могут начать выдаваться в случае перинатальной смерти. Проект приказа об этом минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

Медицинское свидетельство о смерти выдает больница, диспансер или поликлиника. Его оформляют в течение суток после установления причины смерти. Сейчас родственники или законные представители умершего получают бумажное свидетельство о смерти. Его нужно предоставить в органы ЗАГС, где делается отметка, что человек умер. Свидетельство в ЗАГС могут передавать и агенты при организации похорон. Но это платная услуга. Заявление о смерти можно подать и через портал госуслуг.

Фото: iStock
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В ЗАГСе родственникам выдают уже справку о смерти человека. Она нужна, чтобы, например, получить пособие на погребение, не полученную умершим пенсию, при совершении действий с недвижимостью.

Когда проект приказа будет утвержден, родственникам уже не нужно будет дважды ходить в ЗАГС. Медучреждение само направит туда данные о смерти человека. Все данные будут передаваться в нужные структуры в электронном виде.

На это потребуется согласие родственников умершего либо того лица, которое за такой справкой обращается.

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