Миронов предложил отправлять деньги коррупционеров непосредственно на пенсии

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о поддержке фракцией инициативы Минфина изымать деньги коррупционеров в пользу государства. Однако "эсеры" предлагают ее скорректировать. Необходимо направлять средства надо на повышение пенсий, а не просто перечислять на счета Пенсионного фонда, отметил Миронов.

Инициатива Минфина предусматривает конфискацию с перечислением в Пенсионный фонд РФ денежных средств, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения.

- Сотрудники ПФР не должны тратить эти деньги на нужды, не связанные с выплатой пенсий, - пояснил Миронов. Надо исключить возможности для этого, считает он.

По словам лидера СР, необходимо прописать четкую процедуру изъятия и использования таких средств.