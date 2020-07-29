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Рубрика: Власть

От общего к частному

Михаил Мишустин: Национальные цели развития важно учесть в нацпроектах и инвестпрограммах компаний
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Национальные цели развития России до 2030 года должны учитываться в нацпроектах и инвестиционных программах как государственных предприятий, так и компаний. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она рассказала о работе в условиях коронавируса и о поддержке решений правительства со стороны предпринимателей.
Светлана Чупшева рассказала председателю правительства о работе АСИ в условиях пандемии. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Светлана Чупшева рассказала председателю правительства о работе АСИ в условиях пандемии. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Светлана Чупшева рассказала председателю правительства о работе АСИ в условиях пандемии. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Глава кабинета министров напомнил, что АСИ активно работает с бизнесом по всей стране, особенно активно - в непростой период пандемии. "Вы составляете национальный рейтинг, вы занимаетесь также системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе. И что, мне кажется, очень важно, - занимаетесь именно стратегическими инициативами", - отметил он. Михаил Мишустин выразил надежду, что такие инициативы, заложенные в общенациональном плане восстановления экономики, станут подспорьем в работе агентства.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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- Очень важно, чтобы сейчас, после того, как мы определились с национальными целями, мы делали декомпозицию тех самых целей, о которых говорил президент, в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и компаний, - подчеркнул премьер-министр.

Светлана Чупшева рассказала председателю правительства о работе в условиях пандемии, когда все усилия оказались направлены на минимизацию ее последствий. "Мы очень рады, что почти все предложения экспертной сети АСИ были учтены и в антикризисных планах правительства", - подчеркнула она. Глава АСИ отметила, что решения кабмина по мораторию на проверки, на банкротство, по отсрочкам по налоговым и арендным платежам оказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в этот период. Также она обратила внимание, что предприниматели позитивно восприняли решение президента и правительства по поддержке IT-отрасли.

Одна из ключевых потребностей для бизнеса сегодня - кадры. При поддержке кабмина реализуется проект WorldSkills по опережающей подготовке кадров по программам среднего профессионального образования при запросе инвесторов-предпринимателей с учетом международных стандартов, напомнила Чупшева. И в текущей ситуации сеть Worldskills в регионах займется быстрой дистанционной подготовкой кадров, которые вынужденно остались без работы. "Самое главное, чтобы они вышли на работу, на новое место и получали достойную зарплату. Мы такие практики видим - после таких программ у людей и заработная плата повышается", - отметила глава АСИ.

В текущей ситуации сеть Worldskills в регионах займется быстрой дистанционной подготовкой кадров, которые вынужденно остались без работы из-за пандемии

Она также рассказала о проектах по дистанционному образованию. "Вместе с лидерами рынка запустили навигатор дополнительного образования, где выложен бесплатный контент для школьников, родителей, учителей и по программе общего образования, и по форматам: кружки, техническое творчество", - сообщила Светлана Чупшева.

- Главное, чтобы в бесплатном контенте не было ответов на задачки для школьников, - с улыбкой заметил Михаил Мишустин.

Глава АСИ заверила - речь о программах, которые получили экспертное признание. И ими в целом пользуются 8 миллионов школьников.

Затронули также и актуальную сейчас тему внутреннего туризма: Агентство стратегических инициатив совместно с министерством природных ресурсов, Ростуризмом и министерством экономического развития запустили проекты по развитию туристско-рекреационных кластеров вокруг национальных парков.

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"Мы посмотрели на возможности развития внутреннего туризма, на прекрасные возможности регионов, наших городов. И сейчас запустили конкурс среди регионов на мастер-планы на инвестиционные проекты, которые команды могут предложить вместе с бизнесом, с жителями, с региональными органами власти", - рассказала глава АСИ. По ее словам, сначала отберут 30 лучших проектов, а в конце года будут выбраны 10, которые будут реализованы уже в следующем году при поддержке всех ведомств. Важно, чтобы это были конкурентные проекты, в которых просчитан социально-экономический эффект для региона и которые поддерживают жители. "Мы решаем задачу в национальном проекте по увеличению туризма в национальных парках", - обратила внимание глава АСИ.

Михаил Мишустин в ответ на это заявил, что это пока еще идея, ее поддержал президент, и сейчас идет работа по согласованию основных положений и мероприятий нацпроекта "Туризм" со всеми соответствующими ведомствами. "Важно стратегическое направление - где сделать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ совместно с нашими коллегами (эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко) внесет туда свой вклад и все идеи, о которых вы сейчас сказали", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Агентство стратегических инициатив Национальные проекты 2019-2024

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