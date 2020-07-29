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29.07.2020 14:30
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о работе над нацпроектом по туризму

Текст: Ксения Воронцова
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что сейчас идет работа по согласованию основных положений и мероприятий национального проекта "Туризм" с соответствующими ведомствами.

Глава кабмина в среду провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. По ее словам, АСИ совместно с Министерством природных ресурсов, Ростуризмом и Министерством экономического развития запустили проекты по развитию туристско-рекреационных кластеров вокруг национальных парков.

Фото: iStock
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"Мы посмотрели на возможности развития внутреннего туризма, на прекрасные возможности регионов, наших городов. И сейчас запустили конкурс среди регионов на мастер-планы на инвестиционные проекты, которые команды могут предложить вместе с бизнесом, с жителями, с региональными органами власти", - рассказала она.

Чупшева отметила, что в конце года будут выбраны 10 лучших проектов, которые будут реализованы уже в следующем году при поддержке всех ведомств. "Мы решаем задачу в национальном проекте по увеличению туризма в национальных парках", - обратила внимание глава АСИ.

Михаил Мишустин в ответ на это заявил, что это пока еще идея, ее поддержал президент, и сейчас идет работа по согласованию основных положений и мероприятий нацпроекта "Туризм" со всеми соответствующими ведомствами.

"Важно стратегическое направление - где сделать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ совместно с нашими коллегами (эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко) внесет туда свой вклад и все идеи, о которых Вы сейчас сказали" - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Агентство стратегических инициатив Национальные проекты 2019-2024

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